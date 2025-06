Fascisti rossi all' assalto | strappata la bandiera ucraina alla manifestazione per la pace | VIDEO

Un episodio inquietante scuote la manifestazione per la pace a Roma: un gruppo di estremisti ha strappato la bandiera ucraina, segnando un gesto di profonda tensione e disagio. Lo streamer Ivan Grieco ha documentato l'accaduto, evidenziando come il rispetto per i simboli di libertà e solidarietà venga ancora messo alla prova da episodi di intolleranza. È fondamentale riflettere su questi eventi per promuovere un dialogo più civile e rispettoso.

Episodio choc alla manifestazione per la pace e contro il riarmo andata in scena ieri a Roma. A riferire quanto successo è lo streamer Ivan Grieco, che ha postato il video della scena: “Il gruppo Universitario di estrema sinistra ‘Cambiare Rotta', ci ha impedito di partecipare alla Manifestazione per la Pace a Roma in Piazza Vittorio. Eravamo presenti con una bandiera della Palestina e una dell'Ucraina attaccate, in solidarietà di due popoli martoriati e invasi ingiustamente. Il risultato? Ci hanno strappato la bandiera Ucraina e minacciato. Questa la chiamiamo democrazia? Questa è pace?”. Questo il “dialogo” che si sente dal video: “Non si può stare con le bandiere dell'Ucraina”, “Perché non si può stare?”, “Perché è quello che abbiamo deciso nel Comitato dei rappresentanti”, “Questa è una manifestazione pubblica, però”, “Sì, è una manifestazione pubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fascisti rossi all'assalto: strappata la bandiera ucraina alla manifestazione per la pace | VIDEO

In questa notizia si parla di: pace - bandiera - ucraina - manifestazione

“No alla bandiera di Israele ai Giochi di Milano-Cortina, è incompatibile con una manifestazione di pace”: l’iniziativa per chiedere l’intervento del Cio - La presenza della bandiera di Israele ai Giochi di Milano-Cortina 2026 ha suscitato un acceso dibattito.

Bandiera della pace gigante alla manifestazione contro il riarmo a Roma, immagini - A Roma, il cuore pulsante della protesta contro il riarmo si è acceso con una potente immagine: una gigantesca bandiera della pace sventolata fieramente tra i partecipanti.

Manifestazione per la pace a Roma. Mi sono presentato con una bandiera Ucraina e una Palestinese attaccate. Risultato? Bandiera Ucraina strappata, insulti e minacce. Questa la chiamano pace? Democrazia? Vai su X

Domani, 21 giugno, parteciperemo alla manifestazione nazionale contro guerra, riarmo, genocidio e autoritarismo. Ci vediamo alle ore 14:00 a Roma – Porta San Paolo (Piazzale Ostiense) per dire NO alla guerra in Ucraina alimentata dalle armi, NO al ge Vai su Facebook

Roma, alla manifestazione contro il riarmo strappata una bandiera ucraina dai fascisti rossi; Giallo e blu Il 15 marzo l’unico modo per difendere l’Europa è portare in piazza la bandiera ucraina; I pacificatori disinteressati alla pace.

Roma, alla manifestazione contro il riarmo strappata una bandiera ucraina dai fascisti rossi - Episodio choc alla manifestazione per la pace e contro il riarmo andata in scena ieri a Roma. Lo riporta iltempo.it

Bandiera della pace gigante alla manifestazione contro il riarmo a Roma, immagini - (Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2025 E' stata organizzata a Roma la manifestazione contro il riarmo, cui hanno preso parte anche il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Da la7.it