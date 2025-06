Farmaci somministrati agli studenti con epilessia | l’appello di Aice

L’Aice lancia un appello urgente al Ministro Valditara per un tavolo normativo dedicato agli studenti con epilessia. La carenza di leggi chiare limita il diritto allo studio e l’inclusione, mettendo a rischio la sicurezza e il benessere degli studenti. È fondamentale garantire tutele concrete e condivise per la somministrazione dei farmaci in ambito scolastico. Solo così si potrà creare un ambiente più sicuro e inclusivo per tutti.

L’Aice lancia un appello al Ministro Valditara per un tavolo normativo che tuteli la somministrazione di farmaci a scuola per gli studenti con epilessia, evidenziando una carenza legislativa che ne limita il diritto allo studio e all’inclusione. Carenza normativa e tutele per la somministrazione di farmaci agli studenti L’Associazione Italiana contro l’Epilessia (Aice) ha sollecitato . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

L'associazione Aice si rivolge con forza al ministro Valditara, evidenziando una lacuna normativa che mette a rischio la sicurezza degli studenti con epilessia.

