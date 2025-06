Fari al Lazzaretto Il sindaco Rossi | | Qui si investe

Il Lazzaretto si anima di speranza e prospettive grazie alle parole del sindaco Rossi, che sottolinea come il quartiere, insieme agli altri di Seregno, meriti attenzione e investimenti concreti. Durante un sopralluogo, il consigliere Trezzi della Lega ha affrontato anche il caso della ex Trancia Silva, simbolo di aree dismesse che rappresentano una sfida ma anche una grande opportunità di rinascita per la città . La volontà di cambiare è forte e destinata a trasformare il territorio.

"Il Lazzaretto, come gli altri quartieri di Seregno, merita attenzione". Edoardo Trezzi, consigliere comunale della Lega, ha partecipato al sopralluogo nel quartiere. Tra i temi toccati quello della ex Trancia Silva. Una superficie di 10mila metri quadrati, a oggi abbandonata. Uno dei diversi casi di aree dismesse che il sindaco Alberto Rossi (foto) ha trovato sul tavolo il giorno del suo insediamento. "È una ferita a cielo aperto - ha commentato Alessandro Corbetta - non solo per il quartiere, ma per tutta la città . Un’area incolta e insalubre, che andrebbe risanata e che costringe i residenti a vivere nell’insicurezza e nell’abbandono". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fari al Lazzaretto. Il sindaco Rossi:: "Qui si investe"

