Far west a San Severo pistolero bloccato e disarmato da due finanzieri | Hanno scongiurato tragedia

Un gesto di coraggio e determinazione che ha evitato una tragedia imminente. Nel cuore di San Severo, due finanzieri hanno fermato un pistolero disarmato, dimostrando come il valore e la prontezza possano fare la differenza tra la pace e il caos. Il Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri desidera esprimere la propria profonda gratitudine e ammirazione per l’eroismo dei colleghi, un esempio di dedizione al servizio e di salvaguardia della comunità .

Il Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri esprime la propria profonda gratitudine e ammirazione per l'eroico e tempestivo intervento dei colleghi della Guardia di Finanza che nella tarda mattinata di sabato 21 giugno, in via don Aldo Prato, hanno scongiurato una tragedia evitando conseguenze ben.

In questa notizia si parla di: scongiurato - finanzieri - tragedia - west

