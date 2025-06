Fabo Herons ko e delusione | passa Mestre nella finale secca per l’A2 finisce 70-79

Una notte di adrenalina e tensione ha deciso il destino delle Fabo Herons Montecatini, sconfitte nella finale secca contro Mestre. Una partita intensa, combattuta fino all’ultimo secondo e decisa solo dopo un tempo supplementare, dimostrando come la pressione possa influenzare anche i più forti. Alla fine, Mestre conquista la promozione in A2, lasciando i tifosi delle Herons con il cuore in gola e la speranza di un futuro ancora più brillante.

Cento, 22 giugno 2025 - Niente da fare per la Fabo Herons Montecatini, che va ko anche nella seconda finale, quella secca, per la promozione in A2. Al piano di sopra va Mestre, che vince dopo un tempo supplementare e dopo una battaglia molto molto difficile anche dal punto di vista psicologico. Una gara secca che vede le squadre molto contratte e un punteggio finale basso. La posta in palio era altissima. Nel finale del supplementare è Mestre a dare l'accelerata, con Montecatini che, a ottanta secondi dalla fine, ha una montagna da scalare (67-73). Gli Herons masticano amaro, non riuscendo a regalare un sogno alle centinaia di tifosi arrivati da Montecatini e che, rumorosissimi e colorati, hanno riempito un'intera tribuna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fabo Herons, ko e delusione: passa Mestre nella finale secca per l’A2, finisce 70-79

