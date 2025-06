Fabio Fognini saluta subito Maiorca Altmaier lo batte sull’erba spagnola

Fabio Fognini saluta subito il torneo ATP 250 di Maiorca, sconfitto in tre set da Daniel Altmaier. Il ligure, ancora alla ricerca della sua prima vittoria nel 2025, non riesce a superare l’ostacolo tedesco e si congeda già alla domenica. Ora testa a Wimbledon, dove Fognini entra come lucky loser, sperando di riscrivere le sorti del suo inizio di stagione. La corsa sul centrale britannico è appena cominciata.

Fabio Fognini saluta già alla domenica il torneo ATP 250 di Maiorca. Il ligure cede per 6-3 3-6 6-3 al tedesco Daniel Altmaier in un'ora e 47 minuti, non riuscendo dunque a cogliere la prima vittoria del 2025 in un tabellone principale. Adesso Wimbledon, dov'è entrato all'ultimo per forfait del francese Arthur Fils. I primi game non aiutano Fognini, che subito subisce il break, solo per poi costringere Altmaier a fronteggiare tre palle del 2-2. Il tedesco serve benissimo e cancella le chance, poi il parziale si rivela di buonissima qualità perché entrambi fanno ricorso ad alcune delle loro migliori qualità.