Non bisogna dare per spacciato Lewis Hamilton: la sua esperienza e il suo talento potrebbero ancora fare la differenza, anche in un contesto più complesso come quello attuale. Con una Ferrari che presenta alcune sfide e un rapporto con il team da affinare, il campione britannico deve adattarsi a una realtà diversa da quella a cui era abituato. La stagione si preannuncia più impegnativa di quanto si pensasse, ma la sua determinazione potrebbe riservare ancora sorprese.

Una stagione più difficile di quella che si poteva immaginare Lewis Hamilton in Ferrari. Giunto a Maranello con tanto entusiasmo, il Re Nero deve fare i conti con una macchina non così prestazionale e lontana da quella a cui era abituato nella propria carriera, tra McLaren e Mercedes. Difficoltà anche nell’interazione col team. Sovente, i messaggi via radio con il suo ingegnere di pista, Riccardo Adami, evidenziano criticità di intesa con la squadra. In altre parole, Hamilton non è ancora riuscito a trovare la chimica con chi lo circonda. Di questa situazione ha parlato, nel Podcast ‘Hot Pursuit’ di Bloomberg, il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Toto Wolff: “Hamilton non va dato per spacciato, deve adattarsi a un contesto diverso”

