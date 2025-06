Ezio Roi lancia ’Up’ | Una nuova forza per i delusi dai partiti

Ezio Roi, consigliere M5S, lancia '8217up', una nuova forza nata per riaccendere la fiducia dei delusi dai partiti. Con un patto civico per Imola e lo sguardo alle Comunali 2026, mira a unire chi si sente invisibile in politica, offrendo una speranza concreta. È il momento di ascoltare e coinvolgere chi desidera un cambiamento vero: perché l’Italia ha bisogno di nuove energie e prospettive condivise.

"In città c'è chi non si sente rappresentato, chi non crede più nei partiti. Assieme ad altri amici vogliamo creare una forza d'opposizione politica unitaria". Così Ezio Roi, consigliere M5S lancia ' Up ', ovvero ' Uniti possiamo ', una sorta di " patto civico per Imola " che guarda alle Comunali di primavera 2026. L'obiettivo è far colpo sugli " sfiduciati del voto " mettendo insieme, "con una visione social democratica", chi non si sente più rappresentato dal punto di vista politico. La direzione è quella, a detta della neonata realtà di "un'opposizione vera, limpida, coerente, che dica no alle politiche consociative, alle larghe intese mascherate, al teatrino delle finte alternative.