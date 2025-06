Ex scuole Cadorna dimenticate Il prete | Pronto a regalarle

Le scuole Cadorna, abbandonate e in stato di degrado, rappresentano un patrimonio dimenticato che merita attenzione. Don Michele Somaschini, vicario della parrocchia del Lazzaretto, ha deciso di agire, coinvolgendo il consigliere regionale Alessandro Corbetta in un sopralluogo per trovare una soluzione. Un gesto di speranza e collaborazione, volto a ridare vita a un luogo che potrebbe ancora raccontare storie di rinascita e comunitĂ .

A vedere l'ampio immobile inutilizzato gli piange il cuore. Don Michele Somaschini, vicario della parrocchia Beata Vergine Addolorata, quartiere del Lazzaretto, pur di sistemare la questione una volta per tutte, ha telefonato al consigliere regionale Alessandro Corbetta per chiedere aiuto. Il capogruppo regionale della Lega, oltretutto brianzolo, non si è tirato indietro ed è uscito per un sopralluogo. Il sacerdote gli ha così mostrato l'edificio di proprietĂ della parrocchia in piazza Cabiati, ex sede distaccata della scuola Cadorna. Una grande struttura, che ospita al piano interrato un'area eventi ben articolata, dotata anche di un'ampia cucina in grado di sfornare piĂą di 180 pasti contemporaneamente.

