Ex Milan Joao Felix nella bufera | il gesto che ha scatenato il web

Joao Felix, ex attaccante del Milan, si trova al centro di un mare di polemiche dopo un gesto condiviso sui social che ha fatto infuriare i tifosi. Con la pausa in vista e i calciatori liberi dal Mondiale per Club, l’attenzione si sposta sul comportamento dei protagonisti. Un episodio che sta facendo discutere e che potrebbe influenzare il suo futuro rossonero. È arrivato il momento di capire cosa è successo e quale sarà la reazione dei fan.

L’ex attaccante portoghese del Milan è finito nella bufera, per un gesto condiviso sui social che non è passato inosservato. È tempo di vacanza per i calciatori che non sono impegnati al Mondiale per Club con le rispettive squadre, prima dell’inizio della preparazione: uno di questi è Joao Felix, che nella seconda parte di stagione ha indossato la maglia del Milan, che lo ha preso in prestito secco dal Chelsea. Non avendo convinto nelle prestazione, l’esterno portoghese farà ritorno a Londra, con la società rossonera che ha deciso di non rinnovare il prestito. Il suo futuro è sempre più incerto, con il Chelsea che non è convinto di trattenere il calciatore. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Ex Milan, Joao Felix nella bufera: il gesto che ha scatenato il web

Milan, quanti addii già decisi: dopo Joao Felix patiranno altri cinque - Siamo in un momento critico per il Milan, con cinque addii già programmati dopo quello di Joao Felix.

Joao Felix si diverte a pescare e a ributtare in acqua uno squalo: accusato di crudeltà verso gli animali - Il portoghese ex Milan mette in rete un video in cui si vede uno squalo martello attaccato alla canna da pesca, che cerca disperatamente cerca di liberarsi. Come scrive corriere.it

Bufera su Joao Felix: "Crudele verso gli animali". Cosa è successo - Joao Felix è finito al centro delle polemiche dopo aver pubblicato sui social un video durante una battuta di pesca con amici. Si legge su msn.com