Eventi alcol-centrici | No ai fiumi di birra sotto lo stemma del Comune

L’estate porta con sé momenti di socialità, musica e divertimento, ma anche rischi legati all’abuso di alcol. Mentre molti attendono con entusiasmo questi appuntamenti, l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS) mette in guardia: eventi alcolici troppo esposti, come i fiumi di birra sotto lo stemma del comune, inviano un messaggio dannoso, specialmente ai più giovani. È ora di promuovere iniziative responsabili e consapevoli per divertirsi in sicurezza.

Con l’arrivo dell’estate tornano le serate a base di musica, cibo e anche alcol. Ma se per molti si tratta di appuntamenti attesi e festosi, per l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS) rappresentano un pericoloso messaggio pubblico, specie quando gli eventi sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Eventi alcol-centrici,: “No ai fiumi di birra sotto lo stemma del Comune”

In questa notizia si parla di: eventi - alcol - centrici - fiumi

Pentecoste e alcol a fiumi a Lignano Sabbiadoro, intossicazioni alcoliche gravi: ragazza cade da un lucernario - A Lignano Sabbiadoro, la festa della Pentecoste si è trasformata in un caos di eccessi, con alcol a fiumi e gravi intossicazioni.

AIFVS contro i patrocini a eventi alcol-centrici: “No ai fiumi di birra sotto lo stemma del Comune”.

'Festa con fiumi di birra: inno all'abuso di alcol, il Comune di Castelvetro tolga il patrocinio' - Società: Piacentini: Il sindaco di Castelvetro è a conoscenza che circa il 35% degli incidenti gravi – con morti o feriti – è correlato al consumo di alcol? Lo riporta lapressa.it

«Fiumi di alcol al party nella villa, ragazze ubriache e molestate» - Com'è possibile che a un evento per minorenni si possa vendere alcol? Riporta ilmattino.it