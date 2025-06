Evacuata all’ultimo minuto | il dettaglio sconvolgente nel crollo della ruota panoramica a Lecco Com’è potuto accadere?

Sei cittadini e autorità si interrogano sul motivo dietro il crollo improvviso della ruota panoramica a Lecco, un evento che ha scosso la tranquillità della città dei Promessi Sposi. La dinamica dell’incidente, avvenuto all’ultimo minuto, nasconde dettagli sconvolgenti che potrebbero cambiare per sempre il modo in cui affrontiamo la sicurezza di queste attrazioni. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le risposte ancora da trovare.

Lecco – I danni dopo la tempesta, ma anche le domande su come sia potuto succedere. Tirato un grande sospiro di sollievo perché non si contano miracolosamente feriti, a Lecco si contano i danni provocati dalla tromba d'aria che ieri pomeriggio ha sferzato la città dei Promessi sposi. Ci ci chiede però soprattutto come sia stato possibile che la grande ruota panoramica installata sul lungolago sia crollata. Se lo domandano increduli i cittadini e i tanti turisti che affollano Lecco, se lo chiedono i consiglieri di minoranza. Dalla Lega hanno già annunciato un'interrogazione. Pure i magistrati della Procura della Repubblica probabilmente sono in cerca di risposte, perché poteva essere veramente una strage. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it