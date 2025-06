Europeo U21 termina l’avventura dell’Italia ai quarti | la Germania vince 3-2

L'Italia U21 si ferma ai quarti di finale dell'Europeo in Slovacchia, con un'amara sconfitta per 3-2 contro la Germania. Dopo aver tenuto il passo fino ai supplementari, i ragazzi di Nunziata cedono di fronte alla determinazione tedesca, con Rohl decisivo. Un'esperienza che rimarrà nel cuore degli Azzurrini, pronti a tornare più forti e determinati per le prossime sfide.

Amarezza per l’Italia, che perde in 9 dopo esser riusciti a portarla ai supplementari contro la Germania. Decide la rete di Rohl. Match di cartello per i quarti di finale dell’ Europeo U21 2025 con sede in Slovacchia. L’ Italia U21, qualificatasi alla prima fase ad eliminazione diretta dopo aver passato i gironi, sfiderà la Germania U21. Gli ‘ Azzurrini ‘ di mister Carmine Nunziata hanno vinto contro la Romania e contro i padroni di casa della Slovacchia, per poi pareggiare contro la Spagna. I 7 punti conquistati dalla Nazionale azzurra non sono però bastati alla selezione U21 italiana per ottenere il primato nel gruppo A dell’ Europeo. 🔗 Leggi su Sportface.it

