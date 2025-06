Europei Under21 eliminata l' Italia

L'emozione di un cammino interrotto: l’Italia Under 21 si ferma ai quarti degli Europei, sconfitta ai supplementari dalla Germania in una partita combattuta e ricca di colpi di scena. Nonostante la grinta e le sfide avvincenti, gli azzurrini devono lasciare il sogno europeo. Un passo indietro che lascia comunque spazio al futuro, perché il talento e la passione non si fermano qui. E ora, si riparte con nuove ambizioni...

23.50 Finisce ai quarti l'avventura europea dell'Italia.Azzurrini, in nove, battuti ai supplementari dalla Germania (2-3). Gli azzurrini, sotto gli occhi del neo ct Gattuso,passano al 58':Koleosho fugge a sinistra, si accentra e dal limite supera Atubolo,palo-rete. Pari Germania al 68' col colpo di testa di Woltemade. Espulso Gnonto (80').I tedeschi la ribaltano con Weiper (87'). Italia in 9: rosso anche a Zanotti (90'). All'ultimo secondo c'è lo splendido 2-2 di Ambrosino su punizione (96').Ai supplementari arriva il gol beffa di Rohl (117'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: italia - europei - under21 - eliminata

Italia Under 17 eliminata ai rigori agli Europei: passa il Portogallo - L’Italia Under 17 si ferma ai rigori alle semifinali degli Europei in Albania, dopo una combattuta partita contro il Portogallo.

Europeo under 21, Prati batte Obert: Italia avanti, Slovacchia eliminata https://ift.tt/wZQgqmv Vai su X

L’allenatore più SCARSO che la Nazionale Italiana abbia mai avuto.. Vai su Facebook

Europei Under 21, Italia eliminata dalla Germania 2-3 ai supplementari: ridotta in 9, espulsi Gnonto e Zanotti. In gol Koleosho e Ambrosino; Italia U21 eroica ma fuori: 3-2 Germania al 117'; L'Italia è fuori dagli Europei U21, con la Germania non basta l'orgoglio: ai supplementari è festa tedesca.

L’Italia è fuori dagli Europei U21, con la Germania non basta l’orgoglio: ai supplementari è festa tedesca - Italia Under 21 eliminata dagli Europei di categoria: gli Azzurrini sconfitti ai supplementari dalla Germania per 3- Riporta fanpage.it

Euro U.21: Italia eliminata, in semifinale la Germania - L'Italia esce dall'Europeo Under 21, sconfitta nel quarto di finale dalla Germania, 3- Scrive ansa.it