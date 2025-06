Europei Under 21 stasera Germania-Italia | c' è Casadei dal 1' se Baldanzi non recupera

Stasera, alle 21, l’Italia Under 21 si gioca il tutto per tutto contro la Germania alla Dac Arena di Dunajska Streda, in Slovacchia. Dopo aver superato con successo il girone, gli azzurri sono pronti a sfidare i tedeschi per conquistare un posto in semifinale agli Europei di categoria. La sfida si preannuncia emozionante e decisiva, con l’attenzione puntata su Casadei e sulla possibile assenza di Baldanzi: sarà una notte da non perdere!

Dunajska Streda (Slovacchia), 22 giugno 2025 – Dopo aver chiuso il girone, l’Italia Under 21 punta dritta verso un posto in semifinale agli Europei di categoria. Per agguantarlo, però, gli azzurri dovranno superare questa sera alle ore 21 (diretta su Rai Uno e streaming su Rai Play), lo scoglio Germania alla “Dac Arena di Dunajska Streda, in Slovacchia. Archiviate le sfide con Romania, Slovacchia e Spagna, l’asticella del coefficiente di difficoltà per gli azzurri che affrontano la Germania che è l’unica squadra della competizione ad aver chiuso il Girone (il B) a punteggio pieno dopo aver sconfitto Inghilterra, Repubblica Ceca e Slovenia e che ha segnato ben nove reti, le quali rendono quello dei teutonici il miglior attacco fino ad ora dell’Europeo assieme a quello del Portogallo: “Nelle partite che abbiamo visto sin qui, la Germania è apparsa una squadra molto solida – ha spiegato il CT azzurro Nunziata nella conferenza stampa della vigilia –m che ha grande intensità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei Under 21, stasera Germania-Italia: c'è Casadei dal 1' se Baldanzi non recupera

In questa notizia si parla di: germania - europei - under - italia

Europei di Calcio Under 21, l’Italia con la Germania ai quarti di finale: domani sera in campo - Domani sera, alle 21, l'Italia Under 21 si prepara a sfidare la Germania ai quarti di finale degli Europei in Slovacchia.

Diretta Rai Sport Domenica 22 Giugno 2025 Calcio Europei Under 21 Quarti Italia - Germania (Rai 1) Vai su X

Europei Under 21, Spagna-Inghilterra ora in campo per le semifinali di Slovacchia 2025 Štadión Anton Malatinského Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/europei-under-21-quarti-di-finale-italia-germania-port Vai su Facebook

Europei Under 21, Italia-Germania: azzurrini in campo oggi alle 21 - Euro U21 2025, Italia-Germania: la cronaca testuale; Italia-Germania Europei U21: orario della partita e dove vederla in tv e streaming; Pronostico Germania-Italia quote quarti finale Europei Under 21.

Prossima partita Italia Under 21 agli Europei, quando e contro chi gioca se elimina la Germania - Se l'Italia riuscirà a eliminare la Germania si qualificherà per le semifinali degli Europei Under 21 e tornerebbe in campo, in quel caso, mercoledì 25 giugno, alle ore 21, contro la vincente di ... Da fanpage.it

Italia-Germania Europei U21: orario della partita e dove vederla in tv e streaming - Una sfida senza appello per la Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata che questa sera sfida nei quarti di finale di categoria i pari età della Germania. Da msn.com