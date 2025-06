Europei Under 21 la Germania supera 3-2 l’Italia ai supplementari e vola in semifinale

Un'emozionante battaglia tra giovani talenti si conclude con la Germania che, dopo un match sotto il segno del cuore e della determinazione, supera l’Italia 3-2 ai supplementari, conquistando così un posto in semifinale. Nonostante le sfide e le avversità, gli azzurrini hanno dato tutto sul campo, dimostrando spirito di squadra e passione. La sfida rimarrà impressa come esempio di coraggio e resilienza nel calcio giovanile europeo.

Con il cuore gli azzurrini hanno lottato per più di mezz'ora in 9 contro 11, ma non sono riusciti a conservare il pareggio e portarsi ai calci di rigore. Decisiva la rete di Rohl al 117'.

