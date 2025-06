Europei Under 21 Germania-Italia 3-2 | azzurri in 9 ko ai supplementari

Dunajska Streda si trasforma nel teatro di un match epico tra Italia e Germania agli Europei Under 21: un duello emozionante che ha visto gli azzurrini, dopo aver condotto con determinazione, perdere però ai supplementari in una battaglia ricca di colpi di scena. È una sfida che resterà impressa nella memoria di tifosi e appassionati, dimostrando quanto il calcio giovane possa regalare emozioni intense e sorprese imprevedibili. E ora, cosa ci riserva il futuro di questa generazione?

Dunajska Streda (Slovacchia), 22 giugno 2025 - Dopo un primo tempo vivace ma senza grossi squilli, Italia e Germania stappano i quarti di finale degli Europei Under 21 nella ripresa. Poi succede di tutto, nel vero senso della parola. Gli azzurrini passano in vantaggio con un gran destro di Koleosho, diffidato e ammonito e quindi senza possibilità di giocare una semifinale contro la Francia che diventa una chimera quando la partita cambia di colpo. Nunziata sostituisce il momentaneo match winner e non altri ammoniti, tra cui Gnonto, che con una grave ingenuità si becca un altro giallo. I tedeschi sfruttano presto il powerplay con Woltemade dagli sviluppi di un corner prima che il neo entrato Weiper completi la rimonta su spizzata proprio del numero 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei Under 21, Germania-Italia 3-2: azzurri in 9 ko ai supplementari

