Europei Under 21 Germania-Italia 3-2 ai supplementari | tedeschi in semifinale

Un Europeo Under 21 ricco di emozioni e colpi di scena si conclude con un’Italia che, nonostante una battaglia coraggiosa e un arbitraggio contestato, cede alla Germania ai supplementari. La sfida, intensa e appassionante, ha visto gli azzurri lottare fino all’ultimo secondo, dimostrando spirito di gruppo e determinazione. Ora, il loro cammino prosegue con orgoglio e insegnamenti preziosi per il futuro.

(Adnkronos) – L'Italia esce di scena a testa alta dopo un battaglia con la Germania ai tempi supplementari nei quarti di finale degli Europei Under 21. Gli azzurri di Nunziata perdono 3-2 dopo i tempi supplementari, nonostante fossero rimasti in nove uomini, con un arbitraggio molto discutibile, agguantando l'extratime al 96' con il gol del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: supplementari - europei - under - germania

LIVE Italia-Germania 2-2, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: Ambrosino la pareggia su punizione al 95?! Ai supplementari sarà 9 vs 11 - L’Italia e la Germania si sfidano nell’emozionante quarto di finale degli Europei U21 2025, terminato in un incredibile 2-2 dopo i supplementari.

L'Italia Under 21 sfiora l'impresa, Germania in semifinale agli Europei di categoria. Gli azzurrini rimasti in nove cedono 3-2 ai supplementari. Il ct Nunziata: "L'arbitro ha rovinato la partita, grazie ragazzi" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/06/22/l Vai su X

L'Italia Under 21 sfiora l'impresa, Germania in semifinale agli Europei di categoria. Gli azzurrini rimasti in nove cedono 3-2 ai supplementari. Il ct Nunziata: "L'arbitro ha rovinato la partita, grazie ragazzi" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/0 Vai su Facebook

Europei Under 21, Germania-Italia 3-2 ai supplementari: azzurrini escono di scena a testa alta; Europei Under 21, Italia eliminata dalla Germania 2-3 ai supplementari: ridotta in 9, espulsi Gnonto e Zanotti. In gol Koleosho e Ambrosino; Italia U21 eroica ma fuori: 3-2 Germania al 117'.

Europei Under 21, Germania-Italia 3-2 ai supplementari: tedeschi in semifinale - L'Italia esce di scena a testa alta: rimasti in nove gli azzurrini tengono il primo tempo supplementare, ma al 117' subiscono la rete di Rohl ... Secondo msn.com

Europei Under 21, Germania-Italia 2-2 al 90'+4': si va ai supplementari. Danimarca-Francia 2-3 - Si va ai vantaggi Al 4’ di recupero Ambrosino su punizione di prima strappa il pareggio germania- Come scrive msn.com