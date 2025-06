Europei di Canoa Velocità e Paracanoa l’Italia è splendida | fa oro e bronzo nella seconda giornata di finali

Gli Europei di Canoa Velocità e Paracanoa a Racice si confermano ancora una volta teatro di trionfi italiani. Dopo le prime medaglie conquistate nella giornata inaugurale, l’Italia continua a brillare, portando a casa oro e bronzo nella seconda giornata di finali. Un altro capitolo di successo si scrive per gli Azzurri, che dimostrano ancora una volta il loro talento e determinazione. La storia dello sport italiano si arricchisce di nuove imprese, e questa è solo l’inizio.

Racice, 22 giugno 2025 – Arrivano le altre medaglie tricolori dagli Europei di Canoa Velocità e Paracanoa a Racice, in Repubblica Ceca. Gli Azzurri sono saliti sul podio e hanno scritto di nuovo la storia. Il via ai successi tricolori è stato dato ieri, 21 giugno, nella prima giornata di gare, dalla Paracanoa Italiana. Sono saliti sul podio Christian Volpi, che ha messo l’argento al collo nel KL2 200 metri e Alessio Bedin, che ha conquistato un altro splendido secondo posto nel VL1 200 metri. Due gare di valore, dagli atleti azzurri. Nella seconda giornata di competizione, di oggi, C arlo Tacchini e Gabriele Casadei hanno messo l’oro continentale al collo nel C2 500 metri (con la conquista del primato europeo assoluto, fatto dalla Russia nel 2017). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

