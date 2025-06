Europei di canoa | Tacchini-Casadei oro nel C2 500 Burgo e Freschi di bronzo nel K2 500

Europei di canoa in Repubblica Ceca: un trionfo azzurro che fa la storia! I vicecampioni olimpici Carlo Tacchini e Gabriele Casadei confermano il loro talento, conquistando il secondo oro nel C2 500m, insieme alle medaglie di bronzo nel K2 500. In meno di dieci minuti, l’Italia si afferma tra le migliori al mondo in questa disciplina. Segui le emozioni di una giornata memorabile e i successi che rinnovano la passione per la canoa italiana!

I vicecampioni olimpici Carlo Tacchini e Gabriele Casadei si confermano tra i migliori nel C2 500 metri conquistando il secondo titolo europeo dopo l’oro conquistato nel 2023 a Cracovia. L’Italia scrive la storia del suo Europeo di canoa velocità a Racice in meno di dieci minuti. Nella giornata conclusiva alla Labe Arena in Repubblica Ceca, arrivano due medaglie (un oro e un bronzo) dalle specialità olimpiche sulle imbarcazioni doppie. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: canoa - tacchini - casadei - bronzo

Canoa velocità , Casadei-Tacchini argento nel C2 500 e Burgo-Freschi bronzo nel k2 500 nella mattinata di Poznan - Nella mattinata di Poznan, la seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità regala quattro medaglie all’Italia.

