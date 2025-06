Europei canoa velocità 2025 oggi | orari 22 giugno tv programma streaming italiani in gara

È il momento di vivere l’emozione degli Europei di canoa velocità 2025, in scena a Racice. Oggi, 22 giugno, gli atleti italiani scendono in acqua per conquistare medaglie e prestigio, chiudendo questa entusiasmante rassegna continentale. La giornata finale promette spettacolo e adrenalina, mentre l’Italia punta a lasciare il segno in vista dei prossimi campionati del mondo di Milano. L’obiettivo, in casa Italia, è quello di…

È il momento dell’atto conclusivo per gli europei senior di canoa velocità e paracanoa. A Racice, in Repubblica Ceca, si torna in acqua per la quarta ed ultima giornata di gare della rassegna continentale, ultimo appuntamento ufficiale prima dei campionati del mondo che si disputeranno a Milano alla fine di agosto. La giornata conclusiva della manifestazione è dedicata alla disputa delle ultime finali. L’obiettivo, in casa Italia, è quello di provare a rimpinguare un bottino fin qui fermo agli argenti ottenuti nella paracanoa da Christian Volpi e Alessio Bedin e di raccogliere importanti riscontri sul piano delle prestazioni per rifinire al meglio il lavoro in vista della rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei canoa velocità 2025 oggi: orari 22 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara

