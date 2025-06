Euro U21 | Nunziata arbitro ha rovinato partita grazie ragazzi

L'eliminazione dell'Italia Under 21 agli Europei ha lasciato un'ombra di amarezza, ma anche di orgoglio per l'impegno e il cuore dimostrati dai ragazzi. Nunziata, tecnico della squadra, esprime gratitudine per lo spettacolo offerto, nonostante le difficoltĂ e le decisioni arbitrali contestate. La passione e la determinazione di questi giovani atleti rappresentano il vero valore di questa esperienza, che rimarrĂ impressa come esempio di coraggio e dedizione.

"Ringrazio questi ragazzi per lo spettacolo fatto giocando in nove i supplementari. Non smetterò mai di ringraziarli", C'è grande amarezza nelle parole del tecnico dell' Italia under 21 dopo l' eliminazione agli Europei di categoria contro la Germania. "L' arbitro - ha aggiunto Nunziata - secondo me ha rovinato la partita, resta l'amarezza, ma c'e' la consapevolezza che questa squadra avrebbe meritato di andare avanti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Euro U21: Nunziata, arbitro ha rovinato partita, grazie ragazzi

