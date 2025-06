Estate a Castiglione del Lago | Mix di tradizione e modernità

di agosto, il paese si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, musica, cultura e convivialità, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza indimenticabile che unisce passato e presente in un perfetto mix di tradizione e modernità.

"Abbiamo voluto costruire un programma estivo che rappresenti appieno l'anima del nostro territorio: una comunità ricca di storia, capace di abbracciare la modernità senza mai perdere il legame con le proprie tradizioni". Il sindaco Matteo Burico ha presentato così il cartellone degli eventi a Castiglione del Lago, che si prepara a vivere un'estate ricca di appuntamenti e occasioni di incontro per tutti i gusti e le età. Da giugno sino alla fine dell'estate, il borgo si animerà grazie a un calendario pensato per valorizzare la cultura, lo sport, la musica e le tradizioni locali, offrendo momenti di divertimento e partecipazione per residenti e turisti.