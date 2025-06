Esordio Pio Esposito il messaggio da brividi dopo la sua prima in maglia Inter | tifosi commossi! – FOTO

L’esordio di Pio Esposito con la maglia dell’Inter ha emozionato tifosi e appassionati, lasciando un ricordo indelebile. Dopo la sua prima partita ufficiale contro l’Urawa Red, il giovane talento ha condiviso un messaggio carico di sentimento sui social, ricevendo un’ondata di affetto e commozione. È stato un momento di pura magia, che sancisce un nuovo capitolo nella storia del club e dei suoi tifosi. La sua avventura sta solo iniziando.

Esordio Pio Esposito, il messaggio da brividi dopo la sua prima partita ufficiale in maglia Inter: tifosi commossi! – FOTO. Dopo aver fatto il suo esordio ufficiale con la prima squadra dell’ Inter, Francesco Pio Esposito ha affidato al mondo dei social le proprie emozioni provate nella serata di ieri. Cristian Chivu, suo allenatore ai tempi delle giovanili nerazzurre e della Primavera, lo ha mandato in campo contro l’Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club, facendolo subentrare al fratello Sebastiano. Il classe 2005 ha risposto presente con una prova importante, dando peso e centimetri all’attacco nerazzurro pur senza trovare la via del gol. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esordio Pio Esposito, il messaggio da brividi dopo la sua prima in maglia Inter: tifosi commossi! – FOTO

Como Inter, gioia dolce amara per Topalovic! Ieri esordio in prima squadra per il classe 2006 - Un’esordio amaro e gioioso per Luka Topalovic, talento sloveno classe 2006 della Primavera nerazzurra, che ieri ha debuttato in Serie A con l’Inter contro il Como.

Topalovic celebra l’esordio in prima squadra con l’Inter: «Nonostante non sia andata come tutti noi speravamo…» – FOTO - Luka Topalovic celebra l'esordio in prima squadra con l'Inter, esprimendo le sue emozioni sui social.

La prima #Inter di #Chivu è sembrata molto simile all’ultima di #Inzaghi, non soltanto per gli uomini in campo. All’esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey si è vista una squadra stanca e fuori condizione, proprio come contro il Psg. Torna dunque Vai su Facebook

Esordio Pio Esposito, Chivu lo butta nella mischia durante Inter-Urawa: 45' a disposizione del classe 2005 - Per il centravanti un tempo intero a disposizione Sarà sicuramente un giorno da ricordare per Francesco Pio

Pio Esposito: età, altezza, carriera, fidanzata, famiglia, fratelli. Chi è l'attaccante dell'Inter al Mondiale per club - Dopo la stagione magica in Serie B con lo Spezia, Pio Esposito ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Inter al Mondiale per Club, nel match contro i giapponesi dell'Urawa Red