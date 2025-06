Esibisce patente di guida contraffatta | cittadino rumeno denunciato dai Carabinieri

Nella notte di giovedì scorso, i Carabinieri di Modena hanno scoperto un cittadino rumeno in possesso di una patente di guida contraffatta, denunciandolo immediatamente. Il 23enne, fermato nei pressi di viale, ha tentato di sfuggire ai controlli, ma la sua documentazione falsa ha tradito la sua identità. Un episodio che mette in evidenza come la sicurezza stradale e la legalità siano prioritari per le forze dell'ordine.

