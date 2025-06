Escursionista olandese disperso in Val Soana Piemonte | ritrovato il corpo

Una notizia triste scuote le montagne piemontesi: l’escursionista olandese disperso in Val Soana è stato ritrovato senza vita. Dopo giorni di intense ricerche, la speranza di un lieto ritorno si è spenta, lasciando un velo di tristezza tra chi si era impegnato a cercarlo. La vicenda ci ricorda quanto il rispetto della natura e delle sue insidie sia fondamentale. Un pensiero alla sua famiglia e a tutti coloro coinvolti nelle operazioni di recupero.

Avevano avuto inizio questa mattina, domenica 22 giugno, le ricerche di un escursionista olandese di cui non si avevano più notizie dal 18 giugno scorso, scomparso durante un'uscita che lo avrebbe impegnato in un trekking lungo la Grande Traversata delle Alpi, con direzione rifugio Dondenda, in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Escursionista olandese disperso in Val Soana, Piemonte: ritrovato il corpo

In questa notizia si parla di: escursionista - olandese - disperso - soana

Escursionista olandese disperso da due giorni sul Gran Paradiso: la famiglia lancia l’allarme, ricerche in coso - Un'ombra di preoccupazione si diffonde sulle maestose vette del Gran Paradiso: un escursionista olandese scompare nel nulla da due giorni durante un'escursione in Valle d'Aosta.

Escursionista disperso in Val Soana trovato morto; Escursionista olandese disperso in Val Soana: ricerche in corso; Montagna, trovato morto l'escursionista disperso in Val Soana.

Trovato morto l'escursionista olandese disperso in Piemonte - Si sono concluse con il recupero del corpo le ricerche dell'escursionista olandese di cui non si avevano più notizie da mercoledì scorso. msn.com scrive

Escursionista olandese disperso in Val Soana, Piemonte: ritrovato il corpo - Di lui si erano perse le tracce mercoledì 18 giugno. Da torinotoday.it