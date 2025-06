Escursionista olandese disperso da due giorni sul Gran Paradiso | la famiglia lancia l'allarme ricerche in coso

Un'ombra di preoccupazione si diffonde sulle maestose vette del Gran Paradiso: un escursionista olandese scompare nel nulla da due giorni durante un'escursione in Valle d'Aosta. La famiglia, angosciata, ha lanciato l'allarme, e le squadre di soccorso sono già al lavoro per ritrovarlo. La montagna, imponente e misteriosa, cela ancora molti segreti. Riusciranno i soccorritori a riportarlo sano e salvo alla luce? Continua a leggere.

Un escursionista olandese risulta disperso dal 18 giugno mentre stava seguendo un percorso di trekking sul Gran Paradiso. L'uomo, secondo quanto sono riusciti a ricostruire i soccorsi, era diretto a un rifugio in Valle d'Aosta. Qui però non sarebbe mai arrivato. Ricerche in corso da parte del Soccorso Alpino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: escursionista - olandese - disperso - gran

Escursionista novarese disperso sulle Alpi Biellesi - Sono in corso da lunedì 26 maggio le ricerche di Luca Gerbino, escursionista novarese disperso sulle Alpi Biellesi.

Escursionista olandese disperso da due giorni sul Gran Paradiso: la famiglia lancia l'allarme, ricerche in coso; Escursionista olandese disperso sul Gran Paradiso; Escursionista olandese disperso sul Gran Paradiso.

Escursionista olandese disperso da due giorni sul Gran Paradiso: la famiglia lancia l’allarme, ricerche in coso - Un escursionista olandese risulta disperso dal 18 giugno mentre stava seguendo un percorso di trekking sul Gran Paradiso ... Secondo fanpage.it

Escursionista olandese disperso in Piemonte, ricerche in corso - I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono impegnati in un intervento di ricerca dispersi in Val Soana, sul versante sud del massiccio del Gran Paradiso tra ... Segnala msn.com