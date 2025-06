Escursionista infortunato sull’Etna soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale

Un uomo di 73 anni, originario dell’Argentina, è stato soccorso dai vigili del fuoco sull’Etna, in località Monte Frumento delle Concazze, dopo un incidente durante un’escursione. In stato confusionale e disorientato, ha riportato un infortunio al braccio sinistro. La prontezza dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale essere preparati e attenti in ambienti naturali ostili. La sua vicenda ci ricorda l’importanza di rispettare le regole e di mantenere la calma in situazioni di emergenza.

Un uomo di 73 anni, di origine argentina, è stato soccorso dai vigili del fuoco in località Monte Frumento delle Concazze, sul versante orientale dell'Etna, dopo essersi infortunato al braccio sinistro durante un'escursione. L'escursionista, in evidente stato confusionale e disorientato, è.

In questa notizia si parla di: escursionista - infortunato - etna - soccorso

