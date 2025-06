Escursionista ferito sull’Etna soccorso in elicottero dai vigili del fuoco

Un'escursione sull’Etna si trasforma in un salvataggio d’emergenza. I Vigili del Fuoco con l’elicottero "Drago 142" sono intervenuti prontamente sulla vetta del monte Frumento delle Concazze per soccorrere un uomo di 73 anni, rimasto ferito e in stato di confusione. Un intervento che dimostra come il coraggio e la professionalità possano fare la differenza tra rischio e salvezza. La sua vicenda sottolinea l’importanza della prudenza in ambienti montani.

L'elicottero dei Vigili del Fuoco "Drago 142" in servizio presso il Reparto Volo di Catania è intervenuto in località Monte Frumento delle Concazze, sul versante orientale dell'Etna, per soccorrere un uomo, un 73enne di origine argentina, rimasto infortunato al braccio sinistro mentre effettuava un'escursione. Disorientato e in evidente stato confusionale, l'uomo è stato raggiunto da personale.

