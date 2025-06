Escursioni in bici e nei luoghi di San Francesco sagre e solidarietà | cosa fare in questa domenica

Questa domenica, 22 giugno, l’Aretino si anima con un calendario ricco di eventi: escursioni in bici tra i paesaggi di San Francesco, sagre autentiche e momenti di solidarietà che uniscono comunità e cultura. Un’ottima occasione per vivere giornate all’insegna del divertimento, della scoperta e del buon cibo. Scopri cosa fare oggi e lasciati coinvolgere dalle iniziative locali, perché ogni momento può diventare un ricordo indimenticabile.

cco gli eventi di oggi, 22 giugno, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Calendario delle Sagre 2025 Gli appuntamenti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Escursioni in bici e nei luoghi di San Francesco, sagre e solidarietà: cosa fare in questa domenica

In questa notizia si parla di: sagre - escursioni - bici - luoghi

Infopoint comunale, al via il servizio itinerante: "Una bici cargo raggiungerà i luoghi turistici" - Dal 20 maggio, l’Info Point comunale di Bari introduce un servizio itinerante con una bici cargo, che raggiungerà i principali luoghi turistici.

Escursioni in bici 2025 a Bologna e provincia: eventi per bimbi e appassionati - Scopri le escursioni in bici 2025 a Bologna e provincia! Eventi pensati per bambini e appassionati, con percorsi adatti a tutti e sfide per gli esperti.

Le Passeggiate Poetiche nel Mito 30 maggio – 2 giugno 2025 San Felice Circeo • Sabaudia • Terracina Un fine settimana immersi in arte, natura, mito e poesia! Spettacoli, degustazioni, escursioni in bici, gite in barca, camminate alla scoperta del Promontorio Vai su Facebook

Escursioni in bici e nei luoghi di San Francesco, sagre e solidarietà: cosa fare in questa domenica; Con la Pasqua si apre la stagione in Romagna tra sagre, tradizione, escursioni nel verde, arte e Parchi Divertimento; Cosa fare di bello nel weekend: le sagre e gli eventi da non perdere il 7 e 8 giugno in Italia.

Escursioni in bici e nei luoghi di San Francesco, sagre e solidarietà: cosa fare in questa domenica - L’asta di beneficenza con cena di gala è prevista alle 18 al Circolo Artistico in collaborazione con Casa d’aste Guidoriccio. Scrive arezzonotizie.it

Erbe spontanee, musica, escursioni e sagre di paese: ecco gli eventi del weekend - Sono questi gli "ingredienti" che caratterizzeranno il variegato "menù" di eventi in programma nel Vicentino da oggi ... Riporta ecovicentino.it