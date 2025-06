Escalation Usa-Iran la rabbia del mondo arabo | Al-Sisi rifiuta la campagna israeliana contro Teheran

In un contesto di tensioni crescenti e delicate alleanze, il rifiuto di al-Sisi all’operazione israeliana contro Teheran segna un punto di svolta nel Medio Oriente. La sua ferma presa di posizione riflette l’aumentare della rabbia del mondo arabo e la complessità di una regione in bilico tra alleanze e rivalità. La crisi si intensifica, e il rischio di escalation sembra imminente: ora più che mai, è fondamentale seguire gli sviluppi per capire quale direzione prenderà questa delicata situazione.

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha espresso il “totale rifiuto” dell’Egitto verso l’attacco israeliano contro l’Iran, definendolo una minaccia diretta alla sicurezza e alla stabilità dell’intero Medio Oriente. La posizione è stata comunicata durante una telefonata con il nuovo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, come riferisce una nota ufficiale della presidenza egiziana. Nel pieno della crisi scoppiata dopo l’attacco statunitense a Teheran e la successiva risposta di Israele, la posizione egiziana rappresenta un segnale chiaro della crescente tensione nel mondo arabo. Al-Sisi ha lanciato un appello per un cessate il fuoco immediato e ha chiesto il ritorno al negoziato, definito l’unica via per arrivare a una “soluzione sostenibile e pacifica” della crisi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Escalation Usa-Iran, la rabbia del mondo arabo: Al-Sisi rifiuta la campagna israeliana contro Teheran

In questa notizia si parla di: iran - sisi - teheran - escalation

Israele dopo i missili: "Teheran brucerà". L'Iran: "Inutili i colloqui con gli Usa sul nucleare se continuano gli attacchi". Putin sente Trump: "Pericolosa escalation"| Rischio contaminazione radioattiva? - La tensione tra Israele e Iran si intensifica, mentre il conflitto rischia di sfociare in una pericolosa escalation nucleare e contaminazione radioattiva.

Escalation Iran-Israele, saltano i colloqui sul nucleare Usa-Teheran. Putin chiama Trump - L’escalation tra Iran e Israele sta scuotendo la stabilità della regione, interrompendo i negoziati sul nucleare tra Stati Uniti e Teheran.

L'attacco di Israele all'Iran sembra aver colto di sorpresa il regime di #Teheran che si è trovato impreparato e oggi è vulnerabile, con opzioni molto limitate. Le indiscrezioni sul colpo di Stato Vai su Facebook

Israele - Iran, le news in diretta. Trump: “Abbiamo attaccato con successo tre siti nucleari iraniani”; Israele-Iran, la guerra in diretta | Attacco degli Stati Uniti, Trump su Truth: «Distrutti tre siti nucleari. Andremo avanti se non ci sarà la pace». Teheran: «Adesso è guerra»; Attacchi da Iran su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme.

Escalation Usa-Iran, la rabbia del mondo arabo: Al-Sisi rifiuta la campagna israeliana contro Teheran - Sisi ha espresso il "totale rifiuto" dell'Egitto verso l’attacco israeliano contro l’Iran, definendolo una minaccia ... Riporta laprimapagina.it

Vertice di Ginevra, Iran non chiude dialogo ma "avanti su uranio arricchito" - L'incontro tra la delegazione europea e Teheran riaccende la luce dei negoziati sulla guerra in Medio Oriente. Secondo tg24.sky.it