Escalation Iran massima allerta anche in Italia | la mappa delle basi Usa e Nato e i casi in cui Roma sarebbe chiamata in guerra

L’escalation tra Iran e le potenze occidentali sta intensificando la tensione globale, e anche l’Italia si trova al centro del mirino. Mentre il governo rassicura sulla mancanza di movimenti militari italiani, la mappa delle basi USA e NATO in Italia fa emergere un quadro di massima allerta. La domanda che inquieta tutti è: in caso di escalation, Roma sarà chiamata a partecipare alla guerra?

“Nessun aereo è partito dall’Italia per attaccare l’Iran”, si è affrettato a dire il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Tra le fila del governo, però, la preoccupazione è palpabile. A poche ore dall’attacco degli Stati Uniti contro i siti nucleari iraniani la premier Giorgia Meloni ha convocato una riunione d’emergenza con i Ministri interessati, il sottosegretario Alfredo Mantovano ed i vertici dei servizi segreti. (ANSA FOTO) – Notizie.com Si guarda con particolare attenzione ad un’eventuale ulteriore escalation, alle minacce che stanno giungendo dal Medio Oriente a tutto l’Occidente, al fatto che l’Italia, membro della Nato ed alleato Usa, ospita sul proprio territorio numerose basi divenute obiettivi sensibili dopo i raid di Washington. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Escalation Iran, massima allerta anche in Italia: la mappa delle basi Usa e Nato e i casi in cui Roma sarebbe chiamata in guerra

