Escalation di violenza a Prato 50enne accoltellato nella notte | è gravissimo

Una serata di paura scosse Prato ieri, quando un accoltellamento selvaggio in via Pistoiese ha coinvolto un uomo di circa 50 anni. La violenza, ancora da chiarire, ha portato il cittadino cinese in condizioni gravissime alla rianimazione dell'ospedale Santo Stefano. La comunità si interroga sulle cause di questa escalation, mentre le autorità indagano per fare luce su quanto accaduto e garantire la sicurezza di tutti.

Prato, 22 giugno 2025 – Serata di violenza ieri a Prato. Poco prima delle 20, in via Pistoiese, all'altezza dell'incrocio con via Marini e via Rota, un uomo è stato accoltellato in circostanze ancora da chiarire. Si tratta di un cittadino cinese di circa 50 anni, soccorso dal 118 in codice rosso per ferite gravi da arma da taglio. Le sue condizioni sono apparse da subito serie: è stato trasportato d'urgenza all’ ospedale Santo Stefano, dove è stato preso in carico dai sanitari. Pochi minuti più tardi, e sempre nella stessa zona, un secondo uomo, anch’egli di origine cinese e sulla cinquantina, è stato trovato ferito, anche lui con lesioni da taglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Escalation di violenza a Prato, 50enne accoltellato nella notte: è gravissimo

In questa notizia si parla di: prato - violenza - accoltellato - escalation

Libia nel caos: la nuova escalation di violenza a Tripoli smaschera la fragilità degli accordi politici e prefigura un conflitto regionale - La Libia è nuovamente in balia del caos, con la recente escalation di violenza a Tripoli che mette in luce la fragilità degli accordi politici.

Ancora violenza davanti a scuola: studente accoltellato a gluteo destro dopo rissa - Continuano gli episodi di violenza davanti alle scuole, desta preoccupazione l'accoltellamento di uno studente a Torino, coinvolto in una rissa tra giovani.

Escalation di violenza a Prato, 50enne accoltellato nella notte: è gravissimo; Aggressione tra cinesi a Prato, uomo accoltellato in un nuovo agguato: anche spari; Follia nella notte a Prato: coltelli, manganelli e pistole: guerra tra bande, un uomo in ospedale.

Prato, l’escalation di violenza non ha fine: salva per miracolo dopo lo sparo in testa - Il quarto nel giro di una settimana (di cui tre casi solo a Prato), violento, sanguinario, inquietante a ... Riporta lanazione.it

Prato, non si ferma l’escalation di violenza: uomo ridotto in fin di vita a colpi di mazza - Non si ferma l’escalation di violenza a Prato, la città segnata negli ultimi mesi dalla cosiddetta guerra delle grucce, una faida all’interno ... Scrive ilfattoquotidiano.it