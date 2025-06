Esa Life Chieti alle semifinali nazionali di pallanuoto Allievi C

Un entusiasmo contagioso invaderà Ostia il 23 e 24 giugno 2025, quando i talentuosi giovani atleti della Esa Life Chieti si sfideranno nelle semifinali nazionali di pallanuoto allievi C. Guidati dall’esperienza di Matteo Costantino, questi promettenti campioni stanno per scrivere un nuovo capitolo di successo nel panorama sportivo italiano. La passione e la determinazione sono le armi vincenti che li porteranno a dare il massimo in questa prestigiosa competizione.

Il 23 e 24 giugno 2025 a Ostia, nel centro federale della Federazione italiana Nuoto, la squadra della Esa Life Chieti di pallanuoto parteciperà alle semifinali nazionali maschili categoria Allievi C (ragazzi nati negli anni 2009 e 2010) di pallanuoto. I ragazzi allenati da Matteo Costantino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Esa Life Chieti alle semifinali nazionali di pallanuoto Allievi C

In questa notizia si parla di: pallanuoto - life - chieti - semifinali

