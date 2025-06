Breaking: La Svezia sarà i cavalli oscuri di molte persone all’Euro 2025 di questa estate mentre cercano di ripetere il loro successo del 1984 quando hanno sconfitto l’Inghilterra ai penalità alla fine di una finale a due zampe. Questo rimane l’unico grande onore degli svedesi, con la squadra che ha sopportato un certo numero di quasi mancati, tra cui due medaglie d’argento olimpica, due terzo posto della Coppa del Mondo e una semifinale di euro negli ultimi dieci anni. Peter Gerhardsson dovrà fare i conti con una squadra anziana, ma sarà in grado di chiedere al giocatore Quattrofourtwo classificato al n. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Ero molto lusingato. Non c’erano dubbi: è lì che volevo andare. Dopo gli euro, ho ricevuto una chiamata dal mio agente per dire:” Facciamo questo “. Ero molto felice” come è nata Johanna Rytting Kaneryd al Chelsea