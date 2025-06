Erbacce al cavalcavia Piunti va all’attacco | | Subito la pulizia

l’amministrazione comunale ad intervenire prontamente per restituire sicurezza e decoro a questa arteria fondamentale. È ora di agire, perché un intervento tempestivo garantirà una viabilità più sicura e un’immagine migliore della nostra città.

Erbacce, rovi e infestanti: la sopraelevata necessita della toeletta estiva. Troppo il verde indesiderato che, rimanendo incolto, è divenuto rigoglioso fino ad invadere la carreggiata di una delle strade più trafficate della città. A segnalare il problema sono stati diversi cittadini, e a farsi carico della protesta, ora, è Pasqualino Piunti. "La sopraelevata necessita di pulizia – afferma l'ex sindaco di San Benedetto – Pertanto invito l'amministrazione provinciale a provvedere, è una questione di decoro ma anche di sicurezza per i tanti veicoli che transitano per quest'importante arteria di traffico.

