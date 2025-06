Era come una sauna

L'estate infuocata di Cincinnati ha trasformato il match in una vera e propria sauna, con temperature che sfioravano i 30°C. Mentre il Borussia Dortmund affrontava i tramonti di Mamelodi, l'allenatore Niko Kovac non ha esitato a confrontare le condizioni climatiche con un ambiente da spa. Un contesto estremo che ha messo alla prova giocatori e tifosi, rendendo questa partita un’avventura sportiva sotto il sole cocente. La gara si è conclusa con un emozionante 4-3, dimostrando che anche il caldo più intenso può essere superato con grinta e determinazione

2025-06-21 21:54:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Borussia Dortmund Niko Kovac ha confrontato le condizioni di Cincinnati a una sauna mentre la sua squadra ha ottenuto una vittoria per 4-3 sui tramonti di Mamelodi questo pomeriggio. Il calcio d’inizio all’ora di pranzo in Ohio è stato accompagnato da un calore 30c e drenando l’umidità con Dortmund persino permettendo ai loro sostituti di guardare il primo tempo nello spogliatoio piuttosto che sedersi fuori. I nostri sottotitoli hanno visto il primo tempo dall’interno dello spogliatoio per evitare il sole ardente allo stadio TQL – mai visto prima, ma in questo caldo, ha assolutamente senso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: sauna - dortmund - inizio - pranzo

