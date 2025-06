Equitazione | la Svezia vince la tappa di Nations Cup di completo a Strzegom

La passione e l’eccellenza dell’equitazione si rinnovano a Strzegom, dove la nazionale svedese ha conquistato la seconda tappa della Nations Cup 2025 nel completo. Con una performance impeccabile di Jenny Glebenius, Amanda Staam e Stina Arosenius, la squadra ha dimostrato ancora una volta il suo talento e determinazione. Un risultato che entusiasma gli appassionati e promette emozioni ancora più grandi nella corsa verso la vittoria finale.

A Strzegom i complimenti vanno tutti alla nazionale svedese di completo, che sul campo di gara polacco è riuscita ad aggiudicarsi la seconda tappa della Nations Cup 2025. La formazione scandinava con Jenny Glebenius (su Canela), Amanda Staam (Carilda Rose AT) e Stina Arosenius (Lorelei-L) si è presa il gradino più alto del podio al termine di una tre-giorni intensa culminata nella manche di salto ostacoli: alla fine lo score complessivo delle svedesi è stato di 151.1 penalità. Alle loro spalle, per poco più di 7 penalità, i padroni di casa della Polonia a 158.5, in un podio completato da una distante Germania (1100. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: la Svezia vince la tappa di Nations Cup di completo a Strzegom

