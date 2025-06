Enzo Perez punge l’arbitro | Cartellini affrettati ma chiunque giocherà contro l’Inter farà bene C’è una cosa che mi fa infuriare

Enzo Perez, centrocampista del River Plate, si è scagliato duramente contro l’arbitro dopo la partita contro il Monterrey, esprimendo tutta la sua frustrazione. Critiche affrettate e decisioni discutibili hanno acceso gli animi, ma chiunque affronti l’Inter deve prepararsi a un avversario forte e determinato. La delusione di Perez si aggiunge alle tensioni di un torneo acceso, lasciando aperto il dibattito sulla giustizia arbitrale e le sfide future.

Il centrocampista del River Plate, Enzo Perez, ci è andato giù pesante con le critiche all’arbitro del match contro il Monterrey. Intervenuto ai microfoni di TycSports al termine di River Plate Monterrey, il centrocampista argentino Enzo Perez ha mostrato tutta la propria frustrazione per l’arbitraggio del match del secondo turno del Mondiale per Club. Lui, insieme a Castano e a Galoppo, salterà il prossimo match contro l’ Inter per squalifica. L’ex centrocampista del Benfica ha però fiducia sui propri compagni che sceglierà di mandare in campo il tecnico Marcelo Gallardo contro i nerazzurri. IO, CASTANO E GALOPPO SQUALIFICATI CONTRO L’INTER? – « Ha dato i cartellini a Kevin (Castano) e a me molto velocemente. 🔗 Leggi su Internews24.com