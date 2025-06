Enzo Perez | Inter giocatori importanti Capiremo dove colpire

Enzo Perez, protagonista del River Plate, analizza la difficile sfida contro il Monterrey e svela come si stanno preparando per l'atteso scontro con l'Inter. Con grande esperienza e determinazione, il centrocampista evidenzia i punti di forza da sfruttare e le strategie per superare gli avversari. La voglia di arrivare in fondo al Mondiale per Club è forte, e il percorso verso gli ottavi si fa sempre più entusiasmante!

Enzo Perez analizza la prestazione del suo River Plate contro il Monterrey. Poi il centrocampista spiega come verrĂ preparata la gara contro l’Inter, valida per la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club. LA PARTITA – Il River Plate non riesce a battere il Monterrey, e va a giocarsi il passaggio del turno al Mondiale per Club contro l’Inter. In merito Enzo Perez dichiara: « Abbiamo avuto qualche momento di pausa. Ce ne sono stati alcuni nei primi 15 minuti circa del primo tempo, in cui non siamo riusciti a trovare la palla. Era pressione contro pressione e dovevamo giocare velocemente a centrocampo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Enzo Perez: «Inter, giocatori importanti. Capiremo dove colpire»

In questa notizia si parla di: enzo - perez - inter - giocatori

