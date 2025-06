energia nel 2025 quasi un miliardo di euro di extracosto per le imprese toscane

Nel cuore della Toscana, le imprese si preparano a fronteggiare un nuovo sfida energetica: entro il 2025, i rincari di luce e gas potrebbero costare quasi un miliardo di euro. La guerra tra Israele, Iran e gli Stati Uniti sta già influenzando i mercati, minacciando di rallentare la ripresa economica regionale. Scopriamo insieme come questa crisi possa impattare il tessuto produttivo toscano e quali strategie adottare per affrontarla al meglio.

Firenze, 22 giugno 2025 – La guerra tra Israele e Iran  (adesso con il coinvolgimento degli Stati Uniti ) potrebbe costare quasi un miliardo di euro alle imprese toscane in termini di rincari di luce e gas. La stima è dell'ufficio studi Cgia di Mestre, che ha elaborato i dati di Terna, Arera, Eurostat e Gme. Questo nuovo conflitto, potrebbe portare, perlomeno come effetto indiretto, ad un aumento del prezzo dell'energia. Nella graduatoria stilata dalla Cgia, la Toscana si piazza così quinta, dopo Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, con un incremento di 949 milioni di euro di costo aggiuntivo per gas e luce che le aziende dovranno sostenere nel 2025, pari a quasi il +20% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it