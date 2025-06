EMU vAmiga 4.21 | L’emulatore Amiga per macOS si aggiorna con correzioni importanti

di vAmiga 4.2.1, rendendo l’esperienza utente più fluida e senza intoppi. Con questo aggiornamento, gli appassionati di Amiga su macOS possono tornare a godersi le loro sessioni di gioco e retrocomputing senza preoccupazioni, grazie a un emulator che combina facilità d’uso e prestazioni affidabili. È il momento di aggiornare e riscoprire l’emulazione con vAmiga!

vAmiga si conferma come uno degli emulatori più user-friendly per Amiga 500, 1000 e 2000 su macOS, e con l’ultima versione 4.2.1 risolve un fastidioso bug che poteva compromettere l’esperienza d’uso. Novità in vAmiga 4.2.1. L’ultimo aggiornamento, disponibile su GitHub, introduce una correzione importante: Risolto un bug che impediva l’inserimento dei floppy disk quando si caricava un workspace. Questo problema poteva bloccare l’utilizzo di giochi e software che richiedevano il cambio di dischi, un aspetto fondamentale per chi vuole rivivere l’esperienza autentica dell’Amiga.. Perché scegliere vAmiga?. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net