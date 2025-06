Emporio Armani Viaggio nel Sud del mondo Per esploratori dell’anima

Emporio Armani ci invita in un viaggio nel cuore delle origini, esplorando l'anima dell'uomo attraverso una collezione primavera-estate 2026 ricca di simbolismi e raffinatezza. Sebbene la Milano Fashion Week Men’s SS 2026 abbia avuto un ritmo più contenuto, le sue suggestioni rimangono vive e affascinanti. Tra conferme e nuove scoperte, questa kermesse si conferma un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire l'essenza del gusto italiano.

Sebbene leggermente in sordina, tra conferme, debutti e assenze illustri, e con un calendario meno ricco rispetto alle scorse stagioni, la Milano Fashion Week Men’s SS 2026 è ormai entrata nel vivo. Tra i grandi protagonisti della seconda giornata, ieri, Emporio Armani, In scena – preceduta da un momento di corsa nel vento desertico affrontato in EA7 Emporio Armani – la collezione primavera-estate 2026 che, come rivela il suo nome, “Origini”, guarda al passato ma con lo sguardo rivolto al futuro. Concretizza infatti, un momento di introspezione identitaria, non per fermarsi a contemplare, ma per dare nuova energia allo slancio in avanti con la consapevolezza delle proprie origini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emporio Armani. Viaggio nel Sud del mondo. Per esploratori dell’anima

In questa notizia si parla di: emporio - armani - viaggio - mondo

Viaggio nel mondo di Dolce & Gabbana, la mostra a Palazzo delle Esposizioni - Scopri l'incanto di Dolce & Gabbana nella mostra al Palazzo delle Esposizioni, un viaggio sensoriale attraverso l'alta sartoria, il vetro artigianale e le tradizioni siciliane e sarde.

Cosa hanno in comune Our Legacy ed Emporio Armani? - In questo numero di In Fashion Terms, esploreremo le affinitĂ tra Our Legacy ed Emporio Armani, due marchi che, pur provenendo da contesti diversi, condividono un approccio innovativo alla moda.

Questa sera in seconda serata, torna “SOGNATORI”, il programma di Luca Telese. Un viaggio tra le eccellenze dell’imprenditoria italiana: sette ritratti intensi e autentici di grandi protagonisti del mondo dell’impresa, raccontati attraverso un dialogo diretto e per Vai su Facebook

Ritorna Battle Of Playgrounds: terza edizione. EA7 Emporio Armani e Olimpia Milano annunciano la terza edizione di Battle Of Playgrounds, l’atteso torneo di basket 3x3, l’oramai consueto appuntamento sportivo cittadino, che si terrà dal 21 giugno al 6 l Vai su X

Emporio Armani. Viaggio nel Sud del mondo. Per esploratori dell’anima; Emporio Armani, viaggio nel cuore del deserto. Lo stilista segue show in diretta; Il desert cool di Emporio Armani alla Milano fashion week. E alla fine esce Leo Dell’Orco: «Giorgio mi ha chiamato. Felice dello show.

Emporio Armani, viaggio nel cuore del deserto. Lo stilista segue show in diretta - estate maschile, il creativo fa una riflessione sulle origini e omaggia il Sud del mondo. Lo riporta adnkronos.com

Il desert cool di Emporio Armani alla Milano fashion week. E alla fine esce Leo Dell’Orco: «Giorgio mi ha chiamato. Felice dello show» - Il direttore creativo del menswear ringrazia al termine del défilé per la prima volta con assente Giorgio Armani. msn.com scrive