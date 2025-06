Emergenza 118 Emilia-Romagna tra le più rapide d’Italia |

L’emergenza 118 in Emilia-Romagna si distingue ancora una volta come uno dei sistemi più rapidi e affidabili d’Italia. I dati ufficiali del Ministero della Salute attestano che, nel 2024, il tempo medio di intervento regionale è tra i più bassi del Paese, confermando l’eccellenza dell’assistenza sanitaria emergenziale. Questo risultato testimonia l’impegno costante della regione nel garantire risposte tempestive e di qualità ai cittadini in situazioni di emergenza.

Il sistema di emergenza sanitaria 118 dell'Emilia-Romagna si conferma tra i più efficienti d'Italia. A certificarlo sono i dati ufficiali del Ministero della Salute, che misurano le performance regionali attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza (Lea): nel 2024 il tempo medio di intervento è.

