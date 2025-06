Elisa Massa Pd | La città ha bisogno di cura e buon senso non solo di asfalto colorato

Elisa Massa PD sottolinea: “La città ha bisogno di cura e buon senso, non solo di asfalto colorato”. Questa mattina a Villanova, in via Castel San Pietro, ho incontrato un esempio evidente di questa esigenza: una nuova asfaltatura rosso acceso su un tratto di marciapiede pedonale ad uso ciclabile che porta a un’area ancora non accessibile e fruibile. Un intervento sicuramente visibile, ma che solleva domande sulla reale utilità e coerenza delle scelte urbanistiche.

