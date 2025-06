Elena Mil vince il XXXVI Musicultura

Una giovane talento di Milano, Elena Mil, ha sorpreso tutti conquistando il prestigioso titolo di vincitrice assoluta alla XXXVI edizione di Musicultura. Con solo il suo ukulele e un cuore pieno di passione, questa promessa musicale ha dimostrato che i sogni possono diventare realtà in un batter d’occhio. La sua vittoria è l’emblema di come il talento e la determinazione possano brillare, anche in breve tempo. La sua storia è destinata a ispirare molti altri giovani artisti.

"Ho iniziato a fare musica appena un anno fa, tutto questo non mi sembra vero. Ringrazio di cuore il pubblico qui presente: i loro sguardi mi hanno dato un'energia pazzesca" ha detto visibilmente commossa Elena Mil, 24 anni, di Milano che dal maestoso palco dello Sferisterio di Macerata, accompagnata solo dal suo ukulele, ha conquistato il titolo di Vincitrice assoluta della XXXVI edizione di Musicultura, con la canzone "La ballata dell'inferno". "Dedico la mia vittoria ai ragazzi che ho conosciuto qui, con cui ho condiviso un'esperienza potentissima, al pubblico di Musicultura e a mia madre che mi ha sempre sostenuto nel mio desiderio di fare musica" ha aggiunto la cantautrice milanese.

