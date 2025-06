Edoardo Redaelli lo scrittore naif che racconta l’anima di Monza

Una bella soddisfazione per uno scrittore naif (la definizione è quella di un autore dotato di un talento sincero e spontaneo, capace di catturare l'anima delle cose senza complicazioni), che attraverso le sue parole continua a svelare i segreti e le emozioni di Monza, città che ama e che ispira ogni sua creazione.

La “sua” città è per lui spesso motivo di ispirazione. Lo è stato per i libri precedenti, lo sarà anche per il quinto, ora in fase di elaborazione. Per i primi quattro, intanto, Edoardo “Dino” Redaelli (foto), classe 1948, già dirigente d’impresa e consulente nel settore della qualità e dell’organizzazione aziendale, dovrà provvedere alla ristampa, perché sono andati esauriti. Una bella soddisfazione per uno scrittore naif (la definizione è sua), grande appassionato di cinema. Un mondo, quest’ultimo, che ha pure conosciuto in presa diretta. Nel 1965, infatti, fu tra i tanti ragazzi monzesi che furono scritturati come comparse per il film Grand Prix, girato in Autodromo con la regia di John Frankenheimer. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it