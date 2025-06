Edifici come palafitte di cemento cenere e paura | almeno 25 missili su un sobborgo di Tel Aviv

Secondo i pasdaran, per la prima volta indirizzata verso Israele una carica da 1.500 kg di esplosivo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Edifici come palafitte di cemento, cenere e paura: almeno 25 missili su un sobborgo di Tel Aviv

Israele, l'Iran risponde all'attacco con 25 missili su Tel Aviv - Le esplosioni sopra Tel Aviv vanno avanti una ventina di minuti, il sistema di difesa viene bucato e i missili cadono su un sobborgo residenziale della metropoli, causano una devastazione che da ... Segnala msn.com

