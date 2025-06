Ederson Inter prezzo altissimo! I nerazzurri ci pensano | Solo un’offerta così potrebbe…

L'Inter punta con decisione su Ederson dell'Atalanta, ma i bergamaschi alzano il muro con una richiesta di prezzo altissima. I nerazzurri sono pronti a fare un'offerta, ma solo se sarà considerevole: l'attenzione rimane alta su questo centrocampista, considerato un vero e proprio tesoro del mercato. Riusciranno i nerazzurri a convincere la Dea a cedere Ederson a fronte di un'offerta irresistibile? Il mercato è ancora aperto e tutto può succedere.

Ederson Inter, l’Atalanta alza il muro: ecco quanto chiede la Dea per il centrocampista dei nerazzurri. C’è anche il nome di Ederson  nei radar dell’ Inter in chiave mercato. Il centrocampista dell’Atalanta è apprezzato da tempo dai dirigenti nerazzurri e a Bergamo lo hanno accostato nuovamente alla squadra allenata ora da Chivu. Ederson Inter, il centrocampista dell’ Atalanta resta nel mirino dei nerazzurri per il centrocampo. Ecco come stanno le cose per il giocatore, con il Corriere di Bergamo che ha fatto il punto e aggiornato sui dettagli: LA SITUAZIONE – « Il prezzo di 60 milioni farĂ desistere qualche pretendente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson Inter, prezzo altissimo! I nerazzurri ci pensano: «Solo un’offerta così potrebbe…»

