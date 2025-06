Ederson Inter da Bergamo la voce su uno scambio clamoroso! I tifosi nerazzurri sognano

L'aria di mercato si infiamma tra Bergamo e Milano, alimentando i sogni dei tifosi nerazzurri di vedere Ederson vestire la maglia dell'Inter. Secondo il Corriere di Bergamo, l'Atalanta spara alto sul prezzo, ma una possibile trattativa potrebbe aprire le porte a un colpo clamoroso a centrocampo, regalando speranze e emozioni ai supporters interisti. La vera domanda è: sarà il grande acquisto che cambierà le sorti della stagione?

il grande colpo a centrocampo. Il Corriere di Bergamo lancia un'indiscrezione legata ad una ipotesi che fa parecchio gola al calciomercato Inter in merito all'interesse per Ederson. Stando al quotidiano bergamasco, l' Atalanta spara alto per il prezzo per una eventuale cessione del centrocampista brasiliano, ma potrebbe aprire la porta ad uno scambio proprio con i nerazzurri, con l'inserimento di una contropartita tecnica come Kristjan Asllani, che farebbe abbassare di parecchio le cifre da versare nelle casse del club dei Percassi.